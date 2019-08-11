"هيومن رايتس": الحكومة اللبنانية تتلكأ في إيجاد حل لأزمة النفايات في الشمال

اشارت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" لما فقيه إلى ان "اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة حل ​أزمة النفايات​ لم تتحرك حتى الآن، رغم الأزمة المستمرة منذ 4 أشهر في الشمال، التي أدّت إلى تراكم النفايات في الشوارع، والحرق الضار للنفايات في الهواء الطلق"، داعية "اللجنة الوزارية إلى درس خريطة الطريق التي قدَّمتها ​وزارة البيئة​ في 3 حزيران الماضي، الهادفة إلى تطبيق قانون إدارة ​النفايات الصلبة​، وتقديم مسودة نهائية إلى ​مجلس الوزراء​ تحمي حق كل فرد في التمتع ب​الصحة​".

ورأت فقيه أنه "كان أمام الحكومة أربعة أشهر لإيجاد حل لأزمة النفايات في الشمال، لكنها لا تزال تتلكأ، وتعتمد تدابير مؤقتة".