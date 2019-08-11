مصدر وزاري للشرق الأوسط: تفاهم عون وبري والحريري شكّل شبكة أمان سياسية

اشار مصدر وزاري واكب عن كثب الاتصالات السياسية التي كانت وراء تسريع انعقاد لقاء المصالحة والمصارحة في بعبدا، إلى أن "اللقاء الذي رعاه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، تميّز بانسجام وتناغم غير مسبوقين بين عون ورئيسي ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ والحكومة ​سعد الحريري​"، معتبرا أن "تفاهمهم شكّل شبكة أمان سياسية وأمنية ضغطت في اتجاه تحقيق المصالحة بين رئيسي ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ و​الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ وإنما من موقع الاختلاف السياسي بينهما".

وأوضح المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "ما تردّد فور انعقاد لقاء المصالحة بأن البيان الذي صدر عن السفارة الأميركية في بيروت حول حادثة قبرشمون دفع في اتجاه إسقاط الذرائع السياسية والأمنية التي كانت تحول دون عقده، لا يعكس الأسباب الكامنة التي سرّعت في انعقاده وأولها التأزّم الاقتصادي الذي بلغ ذروته مع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ناهيك بالتداعيات السلبية المترتبة على خفض التصنيف الائتماني للبنان المرتقب صدوره في الأسبوع المقبل"، مشيرا الى ان "أركان الدولة استشعروا الخطر الداهم في حال تعذّر تأمين انتظام مؤسسات الدولة وإداراتها"، مؤكدا انه "تقرر إعادة الاعتبار لاقتراح بري القائل بإعطاء الأولوية للمصالحة السياسية لأن من دونها ستأخذ مجلس الوزراء حتماً إلى الانفجار من الداخل".

ولفت المصدر الى ان "تعويم اقتراح بري بدأ باتصال أجراه الحريري برئيس الجمهورية أبلغه فيه أنه ليس في وارد دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في ظل تصاعد المواقف "الحربجية" وارتفاع منسوب الاحتقان، وأن انعقاده سيؤدي إلى انفجار الوضع السياسي وربما خروجه عن دائرة السيطرة"، مشيرا الى ان "بري لعب دوراً محورياً للوصول بلقاء المصالحة إلى نتائج أولاها أنه أنهى الاشتباك السياسي بين جنبلاط من جهة وبين عون ومن خلاله التيار الوطني الحر وأرسلان من جهة ثانية، وفتح الباب أمام احتمال بدء حوار بلا تشنّج بين هذه الأطراف ولو من موقع الاختلاف".