التحالف العربي: لا تزال الفرصة سانحة للمجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها

أعلن ​التحالف العربي​ عن "استهداف مناطق تشكل تهديدا مباشرا لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية اليمنية"، مشيرا الى ان "هذه العملية الأولى وسيليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان التحالف".

وأكد التحالف انه "لا تزال الفرصة سانحة للمجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها"، مشيرا الى انه "سيتولى حماية المواقع التي ينسحب منها المجلس الانتقالي".