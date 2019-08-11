شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الحملة الوطنية بتونس: مداهمة منزل قيادى بحركة النهضة لعبة بين "الغنوشى" و"الشاهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، عضو الحملة الوطنية فى تونس، أن مداهمة الأمن التونسى منزل القيادى فى حركة النهضة عبد العزيز الدغسنى على خلفية قضية الجهاز السرى للحركة الإخوانية، هو مجرد لعبة بين الحركة الإخوانية وبين أسامة الشاهد رئيس الحكومة التونسية الذى أعلن ترشحه فى انتخابات الرئاسة التونسية.

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وقال رئيس جبهة إنقاذ تونس، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن عبد العزيز الدغسنى المتورط فى قضية الجهاز السرى لحركة النهضة والذى وقع مداهمة منزله هو صهر رئيس الحركة الإخوانية راشد الغنوشى.

ولفت عضو الحملة الوطنية فى تونس إلى أن مداهمة منزل قيادى بحركة النهضة هو لعبة بين النهضة وأسامة الشاهد، لكى ترفع من شعبية الشاهد بما أنه مترشح للرئاسة والنهضة مرعوبة من فوز وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدى.