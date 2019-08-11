شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتغطية الترع والمصارف: تحولت لمقالب قمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل بطلب إحاطة بشأن خطة الحكومة حول تغطية الترع والمصارف، على مستوى الجمهورية، خاصة تلك التى تمثل خطورة على صحة المواطنين، بسبب تحولها لمقالب قمامة فى بعض المحافظات، وأصبحت تصدر الأمراض.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تغطية الترع والمصارف أصبح أمرا ضروريا، بعد انتشار الأمراض بشكل كبير فى هذه المناطق، حيث تحولت المصارف لمقالب للقمامة، وينتج عن ذلك زيادة الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة للتصدى للأمراض، وبالتالى لا بد من التنسيق بين الجهات المعنية بالأمر، ووضع خطة لتجب كل هذه النتائج، خاصة فى إطار خطة الدولة لمحاربة الأمراض المزمنة وفى مقدمتها مرض فيرس سى.

وطالب عضو مجلس النواب بحصر كل الترع والمصارف والقنوات المائية على مستوى الجمهورية، وبدء وضع خطة عاجلة بجدول زمنى لتغطية الأكثر خطورة، وذلك وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، شريطة أن يتم الالتزام بالتنفيذ فى المواقيت المحددة.