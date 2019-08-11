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الحكومة اليمنية ترحب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في عدن وبالاجتماع العاجل في المملكة

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جدة - خالد شويل - واس (عدن)

رحبت الحكومة اليمنية بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

ورحب الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس 2019م.

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وأكد التزام الحكومة اليمنية بدعوة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة لوقف إطلاق النار.

كما رحب الناطق باسم الحكومة اليمنية بدعوة المملكة العربية للحكومة وجميع الأطراف لعقد اجتماع عاجل في المملكة للوقوف أمام انقلاب مليشيا المجلس الانتقالي على الحكومة واستهدافها لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية في العاصمة المؤقتة عدن.

وجدد تأكيد الحكومة ورفضها المطلق والتام لكافة أشكال الاعتداء على مؤسسات الدولة، معتبرا أن أي تمرد واستقواء بالسلاح على الدولة، امرًا غير مقبول ويعد انقلابا على الدولة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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