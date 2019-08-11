أشارت مصادر مطلعة لصحيفة "الحياة" الى أنه "والتزاما بافاق المصالحة الذي عقد في ​قصر بعبدا​ وتفاديا لأي مساجلات أو توتر يكهرب جلسة ​مجلس الوزراء​، فقد سبق انعقادها لقاء بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ووزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​، الذي كان يريد طلب الكلام في بداية الجلسة"، لافتة الى أن "عون تمنى عليه عدم إثارة حادثة ​قبرشمون​ وعدم الكلام فتجاوب الغريب مع رغبة عون، وهذا ما حصل."

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كانت هذه تفاصيل خبر الحياة: عون تمنى على الغريب عدم اثارة حادثة قبرشمون بالجلسة والاخير وافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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