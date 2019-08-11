بوليانسكي: روسيا تدعو الاطراف المتنازعة بليبيا لتعليق العمليات القتالية

أعلن نائب المندوب الدائم ل​روسيا​ لدى ​الأمم المتحدة​، دميتري بوليانسكي، أن "​موسكو​ تدعو الأطراف المتنازعة في ​ليبيا​ إلى ضبط النفس وإنهاء القتال بأقرب وقت ممكن". ولفت بوليانسكي في جلسة في الأمم المتحدة الى اننا "نؤيد تعليق العمليات العسكرية بأقرب وقت ممكن، والابتعاد عن التصريحات العدوانية"، مشيرا الى أنه "من المهم أن تبدي أطراف النزاع في ليبيا الهدوء وضبط النفس"، مضيفا: "علمنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية المتحاربة بمساعدة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ​غسان سلامة​ بشأن وقف ​إطلاق النار​، ونحن متفائلون بهذا الصدد. نأمل أن يكون هذا الاتفاق مستقرا".

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