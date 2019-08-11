العثور على جثة إمراة قريبة لمطلق النار في أوسلو

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اوسلو: أعلنت الشرطة النروجية أنّ الجثّة التي عثرت عليها ليل السبت في منزل بإحدى ضواحي أوسلو هي لامرأة قريبة للمسلح الذي أطلق النار في مسجد مجاور في اليوم نفسه، في هجوم أسفر عن جريح واحد واعتقال المهاجم.
وقال المتحدث باسم شرطة أوسلو رورن سكيولد خلال مؤتمر صحافي "نعتبرها وفاة مثيرة للشبهات (...) القتيلة على صلة بالرجل الذي اعتقل في وقت سابق اليوم"، مشيراً إلى أنّ المهاجم يجمعه بالقتيلة "رابط أسري".
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