شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان.. ترويج الجماعة أكذوبة اللقاء المزعوم بين حسن البنا وطه حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، هى سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفائه عن الجميع، وتوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيون.

ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، وهى أكذوبة اللقاء الذى حدث بين حسن البنا وطه حسين، وسعى التنظيم خلال فترة الأربعينيات للترويج لهذا اللقاء المزعوم الذى تبين كذبه فيما بعد.

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وزعمت الإخوان فى أربعينيات القرن الماضى أنه حدث بين مؤسسها حسن البنا والأديب والمفكر طه حسين، لقاء فى محاولة منها لصنع هالة موهومة لحسن البنا، والذى ذكره الإخوان فى كتاب "الإخوان المسلمين.. أحداث صنعت التاريخ"، حيث زعموا أنه عندما نشر طه حسين كتابه "مستقبل الثقافة فى مصر"، انتقد حسن البنا الكتاب، حيث زعمت الجماعة أن الدكتور طه حسين طلب من أحد موظفى وزارة المعارف أن يرتب له اجتماعاً مع حسن البنا فى أى مكان، دون أن يكون معهما أحد، ووافق الشيخ حسن البنا، ورأى أن يكون الاجتماع فى مكتبه بالوزارة، وتمَّ الاجتماع.

الإخوان زعمت أيضا أن طه حسين أبلغ حسن البنا أنه استمع إلى محاضرة له، وما يكذب هذه الرواية هو أنه ليس هناك شهود عليها إلا الإخوانى محمود عبد الحليم، حتى حسن البنا نفسه لم يذكرها فى مذكرات "الدعوة والداعية"، لينكشف زيف هذه الرواية.