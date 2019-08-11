الحكومة اليمنية ترحب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في عدن

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (د ب أ):

رحبت الحكومة اليمنية بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

ورحب الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الموافق 11 أغسطس. وأكد إلتزام الحكومة اليمنية بدعوة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لوقف اطلاق النار.

كما رحب بادي بدعوة السعودية للحكومة وجميع الأطراف لعقد اجتماع عاجل في المملكة للوقوف أمام انقلاب مليشيا المجلس الانتقالي على الحكومة واستهدافها لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية في العاصمة المؤقتة عدن.

وجدد تأكيد الحكومة ورفضها المطلق والتام لكافة أشكال الاعتداء على مؤسسات الدولة، معتبرا أن أي تمرد واستقواء بالسلاح على الدولة، أمرا غير مقبول ويعد إنقلابا على الدولة.