اتهام شخصين بمحاولة اختطاف سيارة مسعود أوزيل لاعب أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- د ب أ:

أفادت وسائل إعلام بريطانية في وقت متأخر من يوم السبت أن رجلين يواجهان اتهاما بارتكاب جريمة تتعلق بالنظام العام مرتبطة بـ "حادث أمني" كان الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي طرفا فيه.

وذكرت وكالة أنباء "برس أسوسيشن" البريطانية أنه تم إلقاء القبض على الرجلين يبلغ كل منهما 27 عاما يوم الخميس الماضي وتم توجيه الاتهام إليها يوم الجمعة في أعقاب حادث وقع خارج منزل أوزيل في شمال لندن.

وأوردت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" أنه من المقرر أن يمثل الرجلان أمام المحكمة في السادس من سبتمبر المقبل.

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وأعلن أرسنال يوم الجمعة أن أوزيل وزميله البوسني سياد كولاسيناك لن يشاركا في مباراة الفريق أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي من المقرر أن تقام في وقت لاحق من اليوم الأحد بسبب مخاوف على سلامتهم.

ونجا الاثنان من محاولة اختطاف سيارة قبل أسبوعين في لندن، عندما تقاتل كولاسيناك مع رجلين.

وذكرت "ستاندرد" نقلا عن النادي "رفاهية لاعبينا وعائلاتهم دائما ما تكون أولوياتنا".

وأضاف النادي :"اتخذنا هذا القرار عقب مناقشات مع اللاعبين وممثليهم. نتطلع للترحيب مرة أخرى باللاعبين في الفريق في أسرع وقت ممكن".