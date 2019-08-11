بالصور.. بدء تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدأت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في التجهيزات الخاصة بساحات الخلاء المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك، "مصلى الرجال والنساء"، وعددها 360 ساحة، على رأسهم ساحة الخلاء باستاد كفر الشيخ الرياضي، والذي سيتقدم المصلين فيها محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه.

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية، بمراكز، ومدن، وقرى المحافظة، بالإشراف المباشر، على التجهيزات التى تجرى في ساحات الخلاء لصلاة عيد الأضحى، ومتابعة ما يجرى تجهيزه في تلك الساحات والتصدى المباشر لأي عملية تعوق تلك التجهيزات ابتهاجًا بعيد الأضحى المبارك.

وكان الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أعلن فى وقت سابق، تجهيز 360 ساحة خلاء، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، موضحًا أن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر، ويحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها.