السعودية تدعو إلى اجتماع عاجل بجدة للأطراف اليمنية في عدن

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- أ ش أ:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير إن المملكة تدعو القيادات اليمنية لتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في عدن.

ودعا الجبير - طبقا لقناة (الحدث) الإخبارية الليلة - الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلا في جدة، ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم.

وأكد أن المملكة ستظل دائما أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق، ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد.

وكان مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية قد أعلن أن المملكة تابعت - بقلق بالغ - تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني، السعودية.