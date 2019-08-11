محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات مدينة الطور لاستقبال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - الطور- أ ش أ:
أجرى محافظ جنوب سيناء خالد فودة جولة تفقدية بمدينة طور سيناء؛ للوقوف على آخر استعدادات المدينة لإقامة صلاة العيد واستقبال عيد الأضحى المبارك، كما اطمأن المحافظ على كافة الاستعدادات الأمنية داخل وخارج المدينة.
وشدد المحافظ على عدم الذبح خارج المجزر للحفاظ على الصحة العامة، وتفقد كذلك جاهزية الساحات المعدة للصلاة، وأمر بعمل دوريات مرورية أمام الملاهي لعدم تكدس السيارات وكذلك رفع درجة الاستعداد في كافة المرافق الخدمية والمستشفيات لاستقبال أية طوارئ، كما تفقد بعض الملاهي والمتنزهات والحدائق العامة.
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