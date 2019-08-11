​بالصور..9 ساحات لصلاة العيد جاهزة لاستقبال أهالي بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أنهت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تجهيز 9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقامت الأحياء بفرش الساحات وتزويدها بمكبرات الصوت، مع نظافة المناطق المحيطة بها، وتحديد أماكن لباعة البالونات وألعاب الأطفال.

وخصصت مديرية الأوقاف 9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، وهي: المعمورة بحي الشرق، بورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، الرزاق والصفوة والتوحيد 6 أكتوبر بحي الزهور، السيدة زينب والحرمين تصنيع بحي الضواحي، الشبان المسلمين بحي العرب، والإمام الحسين بحي المناخ.

وانتشر رجال الشرطة بمحيط الساحات والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.