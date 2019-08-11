عرفات تشهد ولادة طفلين ليبي وغيني

شهدت مستشفيات مشعر عرفات في يوم الوقفة حالتي ولادة، ففي مستشفى جبل الرحمة رزقت الحاجة س. محمد بربوش ليبية الجنسية، تبلغ من العمر 40 عام بطفل بولادة طبيعية وتتمتع الأم بصحة مستقرة وقد قرر الأطباء خروجها يوم غد.

وأعرب الحاج الليبي عشان يوسف، عن سعادته وامتنانه للفريق الطبي القائم على حالة زوجته، مضيفًا أنه أطلق اسم "عرفة" على المولود الذي يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد تيمننا بهذا اليوم الفضيل الذي ولد فيه.

من ناحية أخرى شهد مستشفى شرق عرفات ولادة للحاجة الغنية م. علي (23) عامًا لطفل بعد عصر يوم الوقفة، وأعربت الأم عن بالغ سعادتها بطفلها الذي يتمتع بصحة جيدة، وقدمت شكرها للفريق الطبي الذي أشرف على حالتها وكانوا في توديعها هي وطفلها حيث غادروا المستشفى في حالة مستقرة وسليمة.

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