الإخلاء الطبي ينقل حاجة هندية تعرضت لأزمة قلبية في مشعر عرفات

استقبلت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حالة حاجة هندية تعرضت لأزمة قلبية خلال أدائها نسك الحج من خلال المهبط الجوي المجهز لدى المدينة الطبية.

وتمت عملية نقل الحالة عبر الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإخلاء الطبي في القيادة العامة لطيران الأمن، حيث تعرضت الحاجة لازمة قلبية في يوم عرفة وأدخلت لمستشفى شرق عرفة وبعد تشخيص حالتها تم التنسيق الفوري لنقلها بالإخلاء الطبي.

وفي المدينة الطبية بدأت إجراءات علاج الحاجة وإجراء التدخل الطبي اللازم لإنقاذ حياتها.

هذا وقد أعلن وكالة الأنباء في القيادة العامة لطيران الأمن، حيث تعرضت الحاجة لازمة قلبية في يوم عرفة وأدخلت لمستشفى شرق عرفة وبعد تشخيص حالتها تم التنسيق الفوري لنقلها بالإخلاء الطبي.وفي المدينة الطبية بدأت إجراءات علاج الحاجة وإجراء التدخل الطبي اللازم لإنقاذ حياتها.هذا وقد أعلن وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة الصحة تسعى إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة، وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

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