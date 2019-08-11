كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعو الأطراف اليمينة لتغليب المصلحة العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وأضاف الجبير في تغريدات على موقع توتير أن موقف السعودية ثابت في دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.

ودعا الجبير الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة "ووأد الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم".

وأشار إلى أن المملكة ستظل دائماً "أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد".