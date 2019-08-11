صواريخ السبت بكوريا الشمالية "سلاح جديد" بإشراف كيم

أكدت كوريا الشمالية أن زعيمها كيم جونج أون تابع، السبت، تجربة "سلاح جديد" جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ "كيم اعتلى مركز المراقبة وأصدر توجيهاته بشأن التجربة الصاروخية".

وأشارت إلى أنّه "أعرب عن ارتياحه الكبير لنتيجة الاختبار"، التي قالت سيؤول إنه كان عبارة عن إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر.

وكانت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية أعلنت أنّ كوريا الشمالية أطلقت فجر السبت مقذوفين من موقع قريب من مدينة هامهونغ في شمال شرق البلاد وقد قطعا مسافة 400 كلم قبل أن يسقطا في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، مرجّحة أن يكونا صاروخين باليستيين قصيري المدى.

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وتعد هذه خامس تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في غضون أسبوعين، إذ أطلق الكوريون الشماليون مؤخّراً صواريخ قصيرة المدى فيما اعتُبر تحذيرا من المناورات المشتركة الأمريكية-الكورية الجنوبية.

وأتى إطلاق الصاروخين غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه تلقّى "رسالة رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أوضح له فيها أنّ العمليات الأخيرة لإطلاق صواريخ جاءت ردّاً على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وسيؤول.

والسبت عقب التجربة الصاروخية الجديدة أعلن ترامب أنّ كيم يريد استئناف المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي بعد انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وبدأت المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيؤول الإثنين، ومن المقرّر أن تنتهي في 20 أغسطس/آب الجاري.