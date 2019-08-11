اليمن يرحب بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار في عدن

رحبت الحكومة اليمنية، مساء السبت، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى وقف إطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن.

وأعرب الناطق باسم الحكومة راجح بادي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، عن ترحيبه بوقف إطلاق النار في عدن اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأكد التزام الحكومة بدعوة تحالف الشرعية بقيادة السعودية لوقف إطلاق النار، مرحبا بدعوة المملكة للحكومة وجميع الأطراف لعقد اجتماع عاجل في المملكة.

وجدد تأكيد الحكومة ورفضها المطلق والتام لكل أشكال الاعتداء على مؤسسات اليمن.

وفي سياق متصل، دعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر الأطراف المتنازعة في عدن إلى الوقف الفوري للقتال والعودة إلى طاولة الحوار.

Advertisements

وقال السفير آل جابر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الحكمة يمانية وما حدث في عدن مؤخرًا والتطورات المؤسفة لا تعبر عن هذه الحكمة، وندعو الجميع في عدن إلى وقف أي اقتتال وتلبية الدعوة للحضور إلى المملكة وحل أي خلافات على طاولة الحوار".

وأضاف آل جابر: "يجب أن تكون رسالة المجتمع الدولي واضحة للجميع وعلى أي اقتتال أن يتوقف ويتم السماح للعمل الإنساني والإغاثي أن يعود فورا".

وكان التحالف العربي قد دعا المجلس الانتقالي الجنوبي لوقف إطلاق النار في عدن والانسحاب من المواقع التي سيطر عليها.



كما دعت الخارجية السعودية في بيان آخر، الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، لعقد اجتماع عاجل في الرياض.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، فجر الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استجابة لدعوة التحالف العربي.

وقال الناطق الرسمي للمجلس، نزار هيثم، إن "الانتقالي يؤكد التزامه التام بإيقاف إطلاق النار، ابتداء من الساعة الواحدة من فجر الأحد".

كما رحب المجلس الانتقالي، بدعوة السعودية للحوار وجاهزيته له.