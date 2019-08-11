شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: ندعو القيادات اليمنية في عدن للاستجابة لنداء الشعب اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، القيادات اليمنية في عدن للاستجابة لنداء الشعب اليمني، وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، والاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع العاجل في جدة.

وقال الجبير في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «تدعو المملكة القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني، وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، ونؤكد موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهـابية».

وأضاف: «ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم، والمملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد».