شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور اللجان المنوط بها تحديد سعر قيمة التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بأهمية كبرى، وهناك حرص شديد من المواطنين على تقنين أوضاعهم، وعقب إقرار اللائحة التنفيذية، وبدء تفعيل القانون على أرض الواقع، بادر المخالفون بتقديم طلبات التصالح للجان التى ستنظر فيها، وفيما يلى نرصد تشكيل هذه اللجان، ودورها:

1- تُنشــأ لجنة أو أكثر بكل محافظة بقرار من المحافظ.

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2- تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات، لكل منطقة، بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه.

3- تشكل اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

4- تتولى تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات.