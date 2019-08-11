توجس إسباني من سلاح المغرب

بعد عقد واحدة من أضخم الصفقات العسكرية التي انخرط فيها المغرب، والتي أثارت نوعا من الهلع لدى جارة المغرب الإيبيرية، نقلت مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية في مدريد أن «هذه الصفقة الأخيرة لشراء 25 مقاتلة جديدة من طراز F-16 وتحديث 23 أخرى، برعاية الولايات المتحدة، يمكنها أن تبدل التوازن الجيو-استراتيجي في المنطقة».

وأبدت تقارير إعلامية إسبانية، نقلا عن مصادر عسكرية، تخوفات الإسبان من «تطوير سلاح الجو المغربي»، خاصة بعد صفقة طائرات «الأباتشي» الجديدة بقيمة مليار ونصف مليار دولار، إضافة إلى دبابات 162M-1A1SA ومنظومة الصواريخ 300 lanzadores TOW 1.800 بقيمة 750 مليون دولار.