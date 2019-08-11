الآلاف ينظمون أكبر احتجاج بموسكو في 8 سنوات

نظم عشرات آلاف الروس، السبت، أكبر احتجاج سياسي في البلاد منذ 8 سنوات للمطالبة بانتخابات حرة للمجلس التشريعي لمدينة موسكو.

واعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص في موسكو وفي مسيرة أخرى بسان بطرسبرج واحتجزت شخصية معارضة بارزة قبل أن تبدأ الاحتجاجات.

وكانت السلطات اعتقلت الأسبوع الماضي ما يربو على ألف محتج وتعاملت بعنف في بعض الأحيان.





وقالت جماعة وايت كاونتر التي تراقب الاحتجاجات إن ما يصل إلى 60 ألف شخص شاركوا في مسيرة موسكو ووصفتها بأنها الأكبر في روسيا منذ 8 سنوات، فيما قالت الشرطة إن عدد المشاركين كان 20 ألفا.

وتحولت الاحتجاجات المستمرة منذ شهر بشأن انتخابات المجلس التشريعي لمدينة موسكو إلى أكبر حركة احتجاج مستمرة في روسيا منذ 2011-2013، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على ما اعتبروه تزويرا للانتخابات.

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وطالب المحتجون بالسماح للمعارضين بالترشح في انتخابات المدينة الشهر المقبل.

وقالت ناتاليا بلوخوفا وهي خبيرة توظيف "السلطات أصبحت وقحة. حان الوقت للدفاع عن حقوقنا".





وتجنب الرئيس فلاديمير بوتين والكرملين حتى الآن التعليق على الاضطرابات بشأن انتخابات مدينة موسكو.





وقالت جماعة أو في دي-إنفو التي ترصد الاحتجاجات إن 221 شخصا اعتقلوا في مظاهرة، السبت، في موسكو و80 في سان بطرسبرج، بينما اعتقل عدد صغير في مدن أخرى منها روستوف أون دون وبريانسك.