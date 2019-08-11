"الانتقالي الجنوبي" يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في عدن

هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، فجر الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استجابة لدعوة التحالف العربي.



وقال الناطق الرسمي للمجلس، نزار هيثم، إن "الانتقالي يؤكد التزامه التام بإيقاف إطلاق النار، ابتداء من الساعة الواحدة من فجر الأحد".

كما رحب المجلس الانتقالي، بدعوة السعودية للحوار وجاهزيته له.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن "السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا".

وأضاف في تغريدات عبر "تويتر": "ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم".

وفي رد على بيان "الانتقالي الجنوبي"، قال مصدر مسؤول بالتحالف العربي، إن "تصريح الانتقالي خطوة غير كافية وإن عليه الانسحاب من مواقعه".

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وأضاف المصدر أن "الاجتماع في المملكة سيتم بعد انسحاب الانتقالي من مواقعه".

وأشار إلى أن "التحالف سيؤمن المواقع بعد انسحاب الانتقالي منها".

وكان التحالف العربي قد دعا المجلس الانتقالي الجنوبي لوقف إطلاق النار في عدن والانسحاب من المواقع التي سيطر عليها.

كما دعت الخارجية السعودية في بيان آخر، الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، لعقد اجتماع عاجل في الرياض.





وكانت الإمارات أعربت عن بالغ قلقها إزاء المواجهات في عدن، متعهدة ببذل الجهود كافة للتهدئة وعدم التصعيد في المدينة.

كما دعت إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.