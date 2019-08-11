خالد بن سلمان: ندعو لضبط النفس في عدن وتغليب مصلحة اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، الأحد، إلى ضبط النفس والتهدئة في عدن وتغليب مصلحة الدولة اليمنية.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن "السعودية تدعم الحكومة الشرعية ووحدة اليمن، وأن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيون والقاعدة وداعش".

وشدد خالد بن سلمان على "رفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار"، داعيا إلى "تغليب الحكمة ومصلحة اليمن".

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وأشار نائب وزير الدفاع السعودي إلى أن "المملكة دعت لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة".

وتابع: "واجبنا دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم كل سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق".

وأضاف أن "التطورات في عدن تسببت في تعطيل العمل الإنساني والإغاثي وهو أمر لا نتقبله"، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي أكد اليوم على مواقفه الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن".