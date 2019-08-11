سفير السعودية في اليمن: الأطراف التي تشعل الفتنة في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن، محمد آل جابر، إن الشعب اليمني الشقيق عاني الكثير والاطراف التي تقوم باشعال الفتنة اليوم في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني. يجب ان تكون رسالة المجتمع الدولي واضحة للجميع وعلى اي اقتتال اي يتوقف ويتم السماح للعمل الانساني والإغاثي ان يعود فورا.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الحكمة يمانية وما حدث في عدن مؤخرا والتطورات المؤسفة لا تعبر عن هذه الحكمة، وندعو الجميع في عدن الى وقف اي اقتتال وتلبية الدعوة للحضور الى المملكة وحل اي خلافات على طاولة الحوار، فالخيار الآخر مرفوض والمملكة لن تقبل باستمرار هذه الفتنة.