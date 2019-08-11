حرائق ضخمة في عدة مناطق بالجزائر

أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر في بيان، السبت، أنها أخمدت 117 حريقا اندلعت خلال اليومين الماضيين في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت المصالح: إن الحرائق شملت 44 حريق غابة، 20 حريق أدغال، و27 حريق أحراش، بالإضافة إلى 29 حريق محاصيل.

وحسب المصدر نفسه، تسببت هذه الحرائق في خسائر تقدر بـ960 هكتارا من الغابات، و146 هكتارا من الأدغال، و1080 هكتارا من الأحراش والحشائش.

كما تسببت ألسنة اللهب باحتراق 6850 حزمة تبن و16648 شجرة مثمرة و112 نخلة.