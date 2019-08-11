شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعو الحكومة اليمنية وأطراف نزاع عدن لاجتماع عاجل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وجهت المملكة الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني وجهت المملكة الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني السعودية وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً.



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