الإمارات تطالب بالتهدئة وتحث غريفيث على التدخل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي) أعربت الإمارات أمس (السبت) عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين. وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، على ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية ومواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها، داعياً إلى حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

أعربت الإمارات أمس (السبت) عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين. وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، على ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية ومواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها، داعياً إلى حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

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