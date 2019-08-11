التحالف: سنستخدم القوة ضد مخالفي وقف إطلاق النار

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، استخدام القوة العسكرية ضد كل من يخالف الوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، داعيا كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث بعد فترة الهدوء التي تلت إعلانها السابق بتاريخ (6 ذو الحجة 1440هـ)، وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، داعياً في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة وداعش اللذين أوقدا نار الفتنة وزرعا الفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد.

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، استخدام القوة العسكرية ضد كل من يخالف الوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، داعيا كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث بعد فترة الهدوء التي تلت إعلانها السابق بتاريخ (6 ذو الحجة 1440هـ)، وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، داعياً في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة وداعش اللذين أوقدا نار الفتنة وزرعا الفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد.

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