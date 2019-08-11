شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تغلق منفذاً لتهريب المخدرات الإيرانية.. ومقتل أمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قررت الحكومة العراقية أمس (السبت)، إغلاق منفذ مندلي بمحافظة ديالى الحدودية مع إيران على خلفية سيطرة عناصر مسلحة موالية لإيران على المنفذ واستخدامه في تهريب المخدرات ومواد ممنوعة إلى العراق، بحسب ما نقلته قناة «سكاي نيوز عربية»، وذكرة القناة أن بياناً رسمياً اطلعت عليه صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أكد موافقته على غلق منافذ مندلي وتحويل كافة الموظفين إلى منفذ المنذرية بمحافظة ديالى نفسها، مؤكدة أن مصادر سياسية أبلغتها أن القرار الحكومي جاء بعد تقارير أمنية استخباراتية كشفت سيطرة مليشيا مسلحة مدعومة من إيران على المنفذ، واستخدامه لتهريب المخدرات وإدخال مواد ممنوعه وغير قانونية إلى المتاجرة بها في العراق؛ لهذا تم إغلاقه.

من جهة أخرى، أعلن بيان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي، أن جنديا أمريكيا يقدم المشورة لقوات الأمن العراقية قتل خلال مهمة أمس في محافظة نينوى بشمال البلاد. وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أمس الأول (الجمعة) الانتهاء من المرحلة الثالثة من عمليات التطهير من تواجد خلايا تنظيم داعش في محافظتي ديالى ونينوى، إذ نجحت القوات في تطهير ما يزيد عن 1700 كيلومتر مربع في المرحلة الثالثة من العملية، كما دمرت القوات أكثر من 10 أنفاق وأكثر من 20 وكراً، كذلك عثرت على أكثر من 40 عبوة ناسفة، وألقت القبض على 18 مطلوباً وقتل 4 إرهابيين.