إطلاق جهاز استشعار مبتكر للأنظمة ذاتية القيادة

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فيلودين ليدار تعلن عن إطلاق جهاز الاستشعار المبتكر للأنظمة ذاتية القيادة، بوك 32 إم آرتقدم حلول استشعار "ليدار" عالية الدقة وفي الوقت الفعلي للروبوتات المتنقلة، والحافلات وغيرها الكثير.

كاليفورنيا: طرحت اليوم شركة "فيلودين ليدار" جهاز الاستشعار "بوك 32 إم آر" لتلبية متطلبات السوق الرئيسية في قطاع القيادة الذاتية.

ويوفر هذا المنتج حل تصور فعال من حيث التكلفة لأسواق القيادة الذاتيّة منخفضة السرعة بما في ذلك المركبات الصناعية، والروبوتات، والحافلات، والطائرات من دون طيار.

ويسهم جهاز "بوك 32 إم آر" بدعم حافظة "فيلودين" القوية التي تضم تقنية الاستشعار الحاصلة على براءة اختراع، مما يوفر بيانات التصوّر الغنيّ للتطبيقات متوسطة المدى.

وبالإضافة إلى إمكانية التصور القائمة على الرؤية المحيطية والحاصلة على براءة اختراع من "فيلودين"، يتميز جهاز "بوك 32 إم آر" بنطاق يمتد على 120 متراً ومجال رؤية عمودي بقياس 40 درجة لتمكين التنقل ضمن بيئات غير مألوفة وديناميكية.

كما يقوم "بوك 32 إم آر"، من خلال توليد سحابة نقطية عالية الدقة مع حد أدنى من مستويات الضوضاء في جميع ظروف الإضاءة، بكشف ممرات المشاة والأرصفة والمركبات والمشاة والدراجات والحواجز بشكل دقيق من أجل ضمان التشغيل الآمن والفعال في حالات الاستخدام على الطرقات والاستخدامات التجارية والصناعية. وإلى جانب الأداء الفائق للتصور، يقدم جهاز الاستشعار هذا الموثوقية والمتانة في حجم صغير.

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وقال أناند جوبالان، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى "فيلودين ليدار" في هذا السياق: "نحن فخورون بالإعلان عن جهاز ’بوك 32 إم آر‘ كأحدث إضافة إلى مجموعتنا الواسعة من منتجات ’ليدار‘".

وأضاف: "تواصل ’فيلودين‘ ابتكار تقنيات ’ليدار‘ التي تمكّن حلول القيادة الذاتية على نطاق عالمي. ويلبي هذا المنتج الحاجة إلى جهاز استشعار متوسط المدى وميسور التكلفة، وهذا ما عبّر عنه عملاؤنا وأخذناه نحن بعين الاعتبار. وإننا نسعى لتلبية احتياجات عملائنا، ويعد جهاز ’بوك 32 إم آر‘ مثالاً آخر على براعتنا في قطاع يشهد تطوراً مستمراً".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم جهاز استشعار "بوك 32 إم آر" من أجل تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة لتمديد وقت تشغيل المركبة في نطاقات واسعة من حيث درجات الحرارة والبيئة من دون الحاجة إلى تبريد نشط.

ويستخدم جهاز الاستشعار تقنية مثبتة وآمنة للعيون من الفئة 1، بطول 905 نانوميتر ويتم تجميعها في منشأة التصنيع الحديثة التابعة لشركة "فيلودين ليدار".

وتم تصميم "بوك 32 إم آر" من أجل قابلية التوسع وتم تسعيره بأسعار جذابة لكبار العملاء.

وتوفر "فيلودين" الدعم الفني على مستوى عالمي لأجهزة الاستشعار في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.