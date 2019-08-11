شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 4 انشقاقات داخل الجماعة الإسلامية منذ سقوط حكم الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجماعة الإسلامية منذ فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة انشقاقات عديدة، بسبب استمرارها فى تحالف دعم الإخوان، حتى اضطرت الجماعة الإسلامية فى النهاية إلى إعلان الانفصال عن التحالف، ويستعرض الخليج 365 أبرز تلك الانشقاقات.

- كانت أولى تلك الاستقالات هى استقالة المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية هشام النجار، فى أغسطس 2013.

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- ثانى عملية انشقاق من الجماعة الإسلامية هو إعلان عدد من مؤسسى الجماعة الاستقالة منها، وتدشين حركة جديدة تدعى "تمرد الجماعة الإسلامية" فى سبتمبر 2013.

- شهدت الجماعة الإسلامية استقالات كبيرة شملت عددا من مؤسسى الجماعة الإسلامية، وكان على رأسهم الشيخ فؤاد الدواليبى.

- الانشقاق الرابع شمل عصيانا واسعا قادته أعضاء الجماعة فى الصعيد، ويترأسه بدرى مخلوف، مؤسس الجماعة بقنا والأقصر.