5 منظمات حقوقية دولية تعتمد عليها الإخوان لبث أكاذيبها ضد مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى تنظيم الإخوان فى الخارج إلى ترويج الأكاذيب والشائعات والأخبار المفبركة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى مصر، ويستعين ببعض المنظمات الحقوقية الدولية التى تصدر شائعات عن مصر، ويستعرض الخليج 365 أبرز هذه المنظمات. 1- مركز الكرامة وصاحبه عبد الرحمن النعيمى. 2- هيومان رايتس ووتش. Advertisements 3- مؤسسة سلمى أشرف بنت القيادى الإخوانى أشرف عبد الغفار. 4- مركز إنسانية انشاه التنظيم بعد فض اعتصام رابعة. 5- منظمة العفو الدولية.

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