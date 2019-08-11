خالد بن سلمان: نرفض استخدام السلاح بعدن..ودعمنا للشرعية ثابت لا يتغير

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- أ ش أ:
أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره "ثابت لا يتغير".
ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن الأمير خالد - في تغريدات على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - "نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة".
وأشار إلى أن واجب المملكة دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم كافة سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق، مؤكدا أن التطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وهو أمر لا تقبله المملكة.
وقد طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن - بقيادة السعودية - وقفا فوريا لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اعتبارا من الواحدة فجر /الأحد/ (بتوقيت اليمن)، واستجاب على الفور المجلس الانتقالي معلنا التزامه بوقف إطلاق النار.
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