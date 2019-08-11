​مجلس الأمن يدين تفجير بنغازي.. ويشيد بموافقة الأطراف على الهدنة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- أ ش أ:

أدان مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة حول الأوضاع في ليبيا، التفجير الذي شهدته مدينة بنغازي. كما أشاد المجلس بإعلان هدنة إنسانية في مناطق القتال بليبيا خلال عيد الأضحى المبارك.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة عن مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي القول إن الشعب الليبي يواجه أوضاعا إنسانية صعبة، ونريد وصول المساعدات بشكل عاجل.

وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي قبول القيادة العامة لإعلان هدنة عسكرية في تخوم العاصمة تستمر لمدة يومين.

وشهدت مدينة بنغازي شرق البلاد انفجار سيارة مفخخة أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون خارج مركز للتسوق.