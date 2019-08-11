محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- أ ش أ:
ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة "دواعش" في مدينة الحويجة شمال البلاد.
وقال الأمن - في بيان أذاعته قناة (السومرية نيوز) الليلة - إنه تم القبض على هذه العناصر الداعيشية، وفقا لمعلومات دقيقة في قرية (قوشقاية) والقرى القريبة منها بكركوك، مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم للقضاء للأكمال أوراقهم التحقيقية.
وفي السياق الأمني، أحبطت قوات الأمن مخططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف المدنيين في عيد الاضحى جنوب كركوك، ودمرت مضافات وأنفاق للتنظيم الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: ضبط 3 دواعش بالحويجة.. وإحباط مخطط لاستهداف مدنيين خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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