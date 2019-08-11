وفد الكنيسة بأسوان يقدم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- أ ش أ:

قدم نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ووفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، الذى كان فى استقبالهم بمكتبه بحضور نائب المحافظ اللواء سعيد حجازى.

كما تستقبل محافظ أسوان القمص أنطونيوس ذكرى راعى الأقباط الكاثوليك بأسوان، يرافقه وفد من الكنيسة الكاثوليكية. واستقبل المحافظ - أيضاً - القس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية ووفد طائفة الأقباط الإنجيليين.

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وأشاد محافظ أسوان - خلال اللقاءات - بروح الود والمحبة والروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء ​المحافظة وقيادتها، باعتبار أن الجميع شركاء في هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخي والتراحم فيما بينهم.

وأكد المحافظ أن عظمة المصريين تكمن في قدرتهم على التلاحم والوقوف صفاً واحداً أمام التحديات والمخططات التي تستهدف التفريق والتمزق.

من جانبه قال نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان - خلال لقائه المحافظ - إن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها، وهو الذى يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى بنيان واحد وجسد واحد .​