إصابة 6 بينهم أطفال في تصادم سيارتين بالوادي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة القصر، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

تلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادى الجديد إخطارا من قسم شرطة الداخلة يفيد بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق الداخلة القصر بالقرب من قرية الراشدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

وجاري تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.