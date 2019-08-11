الجيش الليبي يعلن وقف العمليات الحربية في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس وقف كل العمليات الحربية في منطقة طرابلس، بعدما كانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، دعت إلى هدنة إنسانية لمناسبة حلول عيد الأضحى. وقال المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي "شرق"، نقلت وقائعه عبر التليفزيون "تقديرا لما هذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاما بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكينا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر، وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش في ضواحي طرابلس".



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