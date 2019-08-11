أعلنت وزارة الدفاع العراقية انتهاء المرحلة الثالثة من عمليات التطهير، من تواجد خلايا تنظيم داعش في محافظتي ديالى ونينوى، حيث نجحت القوات في تطهير ما يزيد عن 1700 كلم مربع، في المرحلة الثالثة من العملية، إلى جانب تدمير أنفاق وأوكار للإرهابيين. تدمير أنفاق وأوكار وأضافت أن القوات دمرت أكثر من 10 أنفاق وأكثر من 20 وكرا، كما عثرت على أكثر من 40 عبوة ناسفة، وألقت القبض على 18 مطلوبا وقتل 4 إرهابيين، فيما شملت عمليات التطهير مناطق في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، وصولا إلى الحدود السورية. خلايا نائمة في البلاد ولا يزال داعش يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، كما أنه عاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014، حيث زاد نشاط التنظيم الإرهابي بالمناطق الحدودية مع سورية في محافظتي نينوى والأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين، حين نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين. ملاذات الإرهابيين وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء يحيى رسول منذ فترة، أن عملية "إرادة النصر" تهدف للقضاء على خلايا داعش في مناطق شمالي بغداد، والتي أصبحت مؤخرا ملاذا للإرهابيين، لافتا إلى أن المناطق المستهدفة تقع شمال محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين والأنبار، التي ازدادت فيها عمليات التنظيم التي استهدفت عناصر أمن ومدنيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق: تدمير أنفاق وأوكار لخلايا داعش شمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.