العثور على جثة لها صلة بالهجوم المسلح على مسجد بالنرويج

أعلنت الشرطة النروجية أنّها عثرت ليل السبت في منزل قرب أوسلو على "رجل ميت" ذي صلة بالهجوم المسلّح الذي استهدف مسجداً

مجاوراً في اليوم نفسه وأسفر عن سقوط جريح واحد.