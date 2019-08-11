كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة موظف آخر تابع للأمم المتحدة في هجوم بنغازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي أحد الموظفين التابعين لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم السبت متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بسيارة ملغومة في بنغازي بشرق البلاد، ليصل العدد إلى 3 موظفين تابعين للأمم المتحدة.

ونقلت "رويترز" عن مسعفين قولهم "إن موظفا آخر من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توفي اليوم السبت متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بسيارة ملغومة في بنغازي بشرق البلاد ليصل العدد الإجمالي لقتلى أفراد المنظمة الدولية في الهجوم إلى ثلاثة.

Advertisements

وانفجرت سيارة ملغومة في وقت سابق اليوم السبت في المدينة مما أسفر عن مقتل اثنين من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة آخرين.

وأفاد مصدر بالمركز الطبي بمنطقة بالعون، القريبة من الهواري، بـ "وصول عدد 2 قتيل وجرح 10 أشخاص، من بينهم طفل، إثر الانفجار الذي وقع أمام أحد محل أركان للمواد الغذائية في منطقة الهواري، غربي المدينة".

واطلع صحفي من "رويترز" موجود في مستشفى ببنغازي على قائمة باسمي القتيلين، اللذين يعملان لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.