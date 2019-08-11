تونس: رفض أكثر من 60 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، رفض أكثر من 60 ملفًا لمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن العدد قابل للارتفاع لعدم توافر العدد الكافي من التزكيات.

وقال عضو هيئة الانتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية المحلية، تونإن الإعلان عن القائمة المقبولة أوليًا سيكون يوم الـ14 من أغسطس الجاري، على أن يتم يوم الـ31 من نفس الشهر إعلان القائمة النهائية.

وقبلت هيئة الانتخابات التونسية، حتى أمس الجمعة، 97 ملفًا لمرشحين للانتخابات الرئاسية، منهم 80 مرشحًا مستقلًا، بعد أسبوع من فتح باب قبول الترشح للاستحقاق الرئاسي.

ويعد الرقم غير مسبوق في تاريخ تونس، التي بدأت انتقالًا ديمقراطيًا منذ 2011؛ لكنه من المتوقع أن ينخفض بعد أن تبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ملفات المترشحين.