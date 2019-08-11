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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 10/أغسطس/2019 - 11:10 م
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم السبت، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين للتهنئة بمناسبة حلولعيد الأضحىالمبارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي تبادل التهنئة مع الملك حمد بن عيسى، متمنيا له ومملكة البحرين كل الاستقرار والرخاء.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي تبادل التهنئة مع الملك حمد بن عيسى، متمنيا له ومملكة البحرين كل الاستقرار والرخاء.
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