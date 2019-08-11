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ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:10 م

ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين
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وكالات

 

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم السبت، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين  للتهنئة بمناسبة حلولعيد الأضحىالمبارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي تبادل التهنئة مع الملك حمد بن عيسى، متمنيا له ومملكة البحرين كل الاستقرار والرخاء.
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