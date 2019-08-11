ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم السبت، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي تبادل التهنئة مع الملك حمد بن عيسى، متمنيا له ومملكة البحرين كل الاستقرار والرخاء.