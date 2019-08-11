السعودية تدعو لاجتماع يمني عاجل بالرياض

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وجهت المملكة العربية السعودية دعوة لعقد اجتماع عاجل بين الأطراف اليمنية التي نشب بينها النزاع في عدن.

وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وتابع المصدر "بناء عليه، توجه الوزارة دعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف".

وعللت الوزارة طلبها للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً.