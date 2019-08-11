كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوتيريس يدين مقتل موظفين بالأمم المتحدة بتفجير بنغازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التفجير الذي وقع بحي الهواري بمدينة بنغازي، الذي أدى إلى مقتل اثنين من العاملين بالمنظمة.

ودعا جوتيريس إلى احترام الهدنة التي وافقت عليها الأطراف الليبية بدعوة من مبعوثه الخاص.

وقال جوتيريس في بيان نشره موقع الأمم المتحدة:يدين الأمين العام بأشد العبارات التفجير الذي وقع اليوم في بنغازي. لقد قتل اثنان من زملائنا بالأمم المتحدة في التفجير، وثمة ثلاثة آخرون بين المصابين.

يدين الأمين العام بأشد العبارات التفجير الذي وقع اليوم في بنغازي. لقد قتل اثنان من زملائنا بالأمم المتحدة في التفجير، وثمة ثلاثة آخرون بين المصابين.