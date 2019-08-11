كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم السبت، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ للتهنئة بمناسبة

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حلولعيد الأضحىالمبارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب من جانبه عن

الامتنان للشيخ محمد بن زايد على التهنئة الكريمة، متمنيا له ولدولة الإمارات الشقيقة كل الازدهار والرخاء.